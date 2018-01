Si è appena conclusa la serata dei Grammy: come vi abbiamo raccontato, Bruno Mars è il vinctore, con i premi più importanti, cioé Album of the Year, Record of the Year e Best Song of the Year, seguito da Kendrick Lamar (cinque, tra cui Best Rap Album e Best Rap/Sung Performance).

Ma importanti sono state anche le performance della serata, andata in diretta da New York, sulla CBS. E più newyorchese che mai è stata l'esibizione degli U2, con sfondo della statua della libertà:

Lady Gaga, al piano con "Joanne" e "A million Reasons" (e acuto finale)

Il tributo di Emmylou Harris e Chris Stapleton a Tom Petty



Un altro tributo, quello di Gary Clark Jr. e Jon Batiste a Chuck Berry e Fats Domino

Luis Fonsi e "Despacito"