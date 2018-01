A quasi due mesi di distanza dalla serata di follia che lo scorso 10 dicembre lo vide sferrare un calcio in testa a una fotografa e autolesionarsi sul palco, Josh Homme è tornato a suonare dal vivo insieme ai suoi Queens of the Stone Age.

Questa settimana la rock band statunitense ha ripreso il tour in supporto al suo ultimo album in studio, "Villains", uscito lo scorso agosto. E, almeno per il momento, non ci sono stati incidenti. Curiosamente, durante un concerto tenuto a Vancouver lo scorso mercoledì, 24 gennaio, Josh Homme e compagni hanno reinserito in scaletta un pezzo che mancava da ben dodici anni. Si tratta di "Everyboy knows that you are insane", "Tutti sanno che sei un pazzo". Una scelta casuale?

Fino alla metà di febbraio i Queens of the Stone Age saranno impegnati con le date nordamericane della tournée. Poi sarà la volta del Sud America, dove resteranno fino alla fine di marzo, dunque seguiranno altre date negli Stati Uniti e in estate il tour europeo che vedrà Josh Homme e soci tornare ad esibirsi anche in Italia per due appuntamenti in programma a Lucca