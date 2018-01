Ad "Amici" entra un nuovo concorrente, a sorpresa: si tratta di Irama, nome già abbastanza noto a chi segue il pop italiano.

Vero nome Filippo Maria Fanti, classe 1996, originario di Carrara, il cantautore ha infatti partecipato nel 2016 al Festival di Sanremo tra le "Nuove Proposte": sul palco dell'Ariston Irama (il suo nome d'arte vuol dire "ritmo" in lingua malese) ha fatto ascoltare "Cosa resterà", canzone da lui stesso scritta insieme a Giulio Nenna, ma non è riuscito ad arrivare in finale. "È un pezzo che parla di me, autobiografico. Racconta di un periodo tormentato della mia vita e descrive emozioni e sensazioni contrastanti. Ha le metriche crude e dure del rap, ma allo stesso tempo si apre ad alcune melodie soffici tipiche del pop", aveva raccontato il cantautore a Rockol poco prima della sua partecipazione al Festival.

Dopo la partecipazione a Sanremo Irama ha pubblicato il suo eponimo album d'esordio per una major, Warner Music. Dal disco, oltre a "Cosa resterà", sono stati estratti altri due singoli: "Tornerai da me" (con cui ha vinto tra i "Giovani" al Summer Festival 2016) e "Non ho fatto l'università".

Archiviata la promozione dell'album, Irama si è messo al lavoro su nuova musica e sul suo secondo disco: la prima anticipazione dell'album è arrivata la scorsa estate con il singolo "Mi drogherò", uscito sempre per Warner:

"Ci siamo lasciati con una promessa: che avrei fatto uscire nuove canzoni, che vi avrei reso orgogliosi di me. Io ci ho messo tutto me stesso. Oggi si apre un nuovo capitolo".

Commentando il suo ingresso ad "Amici" il cantautore ha scritto ai suoi fan sui social: