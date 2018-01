Noemi ha annunciato le date delle due anteprime del tour in supporto al suo nuovo album di inediti, "La Luna", in uscita il prossimo 9 febbraio in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 (presenterà, tra i "big", "Non smettere mai di cercarmi").

Il prossimo 27 maggio la cantante sarà in scena all'Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre il 29 maggio si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per entrambe le date saranno in vendita a partire dalle ore 11 di lunedì 29 gennaio.

Pochi giorni fa Noemi ha pubblicato su Twitter la tracklist di "La Luna". Eccola, qui sotto: