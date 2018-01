"Ad aprile partirò per il Brasile, sto lavorando ad un nuovo progetto in cui ci saranno anche pezzi inediti, un disco che vorrei far uscire il prossimo anno. Ci sono grandi interessi nei miei confronti da parte del mercato e dei discografici brasiliani: è un treno che non posso perdere", aveva detto Mario Biondi a Rockol lo scorso anno. Detto, fatto: il nuovo disco del cantante si intitola "Brasil" ed è un progetto di inediti e rivisitazioni che omaggia proprio il Brasile.

Il disco uscirà il prossimo 9 marzo, un mese dopo la partecipazione di Biondi al Festival di Sanremo 2018, tra i "big", con "Rivederti". All'uscita dell'album seguiranno due concerti in programma per il 17 maggio al PalaLottomatica di Roma e il 20 Maggio al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone dalle ore 11 di lunedì 29 gennaio, mentre dalle 11 di giovedì 1° febbraio sarà possibile acquistarli anche nei punti vendita abituali.