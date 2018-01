Come riportato dal sito web statunitense TMZ, la pop star canadese non prenderà parte alla cerimonia dei Grammy Awards 2018 di questo fine settimana nonostante sia stato nominato in diverse categorie di premi.

Justin Bieber è stato premiato per il suo lavoro sul remix di "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee, con la canzone nominata come “Record Of The Year”, “Song Of The Year” e “Best Pop Duo/Group Performance”.

Tuttavia Bieber non ci sarà alla serata dei Grammy, che si terrà al Madison Square Garden di New York City nella notte di domenica (28 gennaio), perchè sta lavorando senza sosta al suo prossimo progetto musicale. Infatti la pop star è attualmente in studio e sta lavorando al seguito del suo album “Purpose” e non vuole più apparire in pubblico fino a quando non sarà terminato il nuovo disco. Non è la prima volta che Justin Bieber non si presenta ai Grammy Awards, era successo anche nell’edizione dello scorso anno.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, l'apertura della serata sarà affidata agli U2 e a Kendrick Lamar. Qui invece potete leggere la lista delle nomination ai Grammy Awards 2018.