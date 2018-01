Il trio californiano composto dalle tre sorelle Haim, ha condiviso un nuovo video live della loro canzone "Night So Long."

Il video della performance è diretto dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Paul Thomas Anderson, che ha diretto anche i precedenti video del trio: "Little of your love" e "Right Now"; oltre al loro cortometraggio “Valentine”.

Girato presso l’iconico Greek Theatre di Los Angeles, il video si alterna con il trio che esegue la canzone nel teatro vuoto e davanti a una folla enorme.

"Night So Long" è tratto dall'album più recente delle Haim “Something to Tell You”, pubblicato a luglio del 2017.