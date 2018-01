La band di Pete Doherty e Carl Barât, ha rivelato che pubblicherà un nuovo album entro la fine dell'anno.

I Libertines sono tornati in scena nel 2015 con "Anthems for Doomed Youth", il loro terzo album fino ad oggi e il primo disco in ben undici anni. A maggio dell'anno scorso, Carl Barat ha dichiarato che la band avrebbe pubblicato il suo prossimo album presto, e in seguito ha suggerito che il disco potrebbe essere pubblicato già in primavera.

Ora, in un comunicato relativo all’annuncio del nuovo studio / hotel della band, il gruppo afferma di aver iniziato a scrivere il quarto album in studio e che l'LP è pronto per essere pubblicato nell'estate del 2018.

Sempre nel comunicato citato da NME, si legge che i membri della band si sono già trasferiti presso il nuovo studio / hotel chiamato The Albion Rooms e che inviteranno sia i fan che la stampa mondiale a partecipare al processo creativo del nuovo disco. L'album sarà poi presentato in una festa di lancio presso la sede in una data successiva.

Qui di seguito il video intitolato "First Day At The Albion Rooms":

L'Albion Rooms si trova a Margate, nel Kent, ed è un edificio di cinque piani con 10 stanze; la band era alla ricerca di una casa creativa: uno spazio artistico vivente, una factory in stile Warhol, con camere per gli ospiti, un bar e uno studio. Le camere degli ospiti sono progettate individualmente ognuna con uno stile chiaramente libertino. La data di apertura dell’hotel deve essere ancora annunciata.