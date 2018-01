Sfera Ebbasta occupa, con le sue canzoni, nove delle dieci posizioni della top 10 della classifica dei singoli più scaricati in Italia, pubblicata dalla FIMI nella giornata di oggi, venerdì 26 gennaio.

Il rapper milanese è al primo posto con "Cupido", al secondo con "Rockstar", al terzo con "Sciroppo", al quarto con "Ricchi x sempre", al quinto con "Serpenti a sonagli", al settimo con "Uber", all'ottavo con "Xnx", al nono con "20 collane", al decimo con "Bancomat". Sono sue anche l'undicesima e la dodicesima posizione, occupate rispettivamente da "Leggenda" e da "Tran tran".

Tutti i pezzi sono contenuti nel nuovo album in studio di Sfera Ebbasta, "Rockstar", che ha riscosso ampi successi sulle principale piattaforme di streaming: ricordiamo che le classifiche sono elaborate tenendo conto sia dei download effettivi dai negozi digitali (e, per quanto riguarda gli album, delle copie fisiche acquistate nei negozi) sia delle riproduzioni in streaming. Dal 1° gennaio sono considerati validi ai fini delle classifiche solamente gli stream a pagamento, ossia gli ascolti delle canzoni derivati da servizi in abbonamento.

Un caso analogo a quello di Sfera Ebbasta si era verificato all'inizio dello scorso anno in Inghilterra, quando Ed Sheeran era riuscito a piazzare tutti i sedici brani inclusi nel suo ultimo album, "÷ (Divide)", nella top 20 della classifica britannica.

Sfera Ebbasta, intanto, ha aggiunto una nuova data al calendario del suo tour: dopo aver annunciato il sold out delle due date milanesi, è stata aggiunta un'altra data, sempre al Fabrique di Milano, in programma per il 29 aprile.