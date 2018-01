Nonostante le autorità britanniche siano ancora in attesa degli esiti delle analisi tossicologiche che permetteranno di stabilire le cause della scomparsa di Dolores O'Riordan, la già leader dei Cranberries trovata senza vita in un hotel londinese lo scorso 15 gennaio, stanno emergendo congetture - assolutamente non verificabili e del tutto ufficiose - su cosa possa aver causato la morte della cantante. In un articolo a firma di Stan Greene pubblicato il 19 gennaio scorso (quando ancora il medico legale stava aspettando i risultati dei primi esami condotti sul corpo dell'artista) la testata locale californiana Santa Monica Observer sostiene - citando non meglio identificate fonti interne alla polizia britannica - la tesi di un avvelenamento da fentanyl (un potente analgesico) come la causa del decesso. Secondo la fonte consultata dal giornale, che non aggiunge altri dettagli a sostegno della propria ricostruzione, l'overdose sarebbe stata procurata deliberatamente dalla stessa O'Riordan.