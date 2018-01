Secondo alcune indiscrezioni riferite da E! News gli organizzatori dell'edizione 2018 della cerimonia di consegna dei Grammy Awards, i più importanti riconoscimenti dell'industria musicale, avrebbero deciso di affidare agli U2 e a Kendrick Lamar l'apertura della serata. Negli ultimi mesi, le strade della band guidata da Bono e quella del rapper di "To pimp a butterfly" si sono incrociate due volte: gli U2 hanno fatto un cameo in una traccia dell'ultimo disco di Kendrick, "DAMN", uscito lo scorso aprile (il brano è "XXX"); Kendrick ha ricambiato il favore comparendo, anche lui per un cameo, nell'ultimo disco del gruppo, "Songs of experience".

Stando a quanto riporta TMZ, però, gli U2 non saranno presenti fisicamente al Madison Square Garden di New York, che domenica sera, 28 gennaio, ospiterà la cerimonia di consegna dei Grammy Awards. La regia, scrive TMZ, citando fonti vicine alla produzione dell'evento, dovrebbe mandare in onda un filmato pre-registrato: secondo il sito di intrattenimento, infatti, Bono e compagni starebbero registrando proprio in queste ore la loro esibizione su un barcone sul fiume Hudson.