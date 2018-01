Lady Gaga ha pubblicato una nuova versione di "Joanne", la canzone, già inclusa all'interno del suo ultimo (omonimo) album in studio, dedicata alla zia morta all'età di 19 anni per un Lupus.

Rispetto alla versione originale, la nuova versione di "Joanne" è tutta piano e voce: il video, già pubblicato in rete, alterna scene in bianco e nero e scene a colori. Protagonista è la stessa popstar americana, che nelle scene in bianco e nero sembra interpretare proprio sua zia Joanne, che per lei ha rappresentato sempre una fonte di ispirazione: "Ho sempre visto il fatto che lei non ha potuto vivere il resto della sua vita come un senso di forza e di potere dentro di me e che dovevo vivere io per lei", aveva detto Gaga in una delle interviste rilasciate per presentare il suo ultimo disco.

Ecco, di seguito, la nuova versione di "Joanne":