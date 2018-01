ore 21.30 - Dopo una breve (e divertente) introduzione di Shaffer ("Avete 45 secondi per ritirare il premio e fare il vostro discorso, e il cronometro partirà da quando il vostro nome verrà annunciato") si passa alle premiazioni. La prima categoria è quella di "Best Dance Recording": a vincere sono gli LCD Soundsystem con "Tonite". A ritiare era atteso James Murphy, che tuttavia non si presenta. Nella categoria "Best Dance/Electronic Album" il premio viene assegnato a "3D - The Catalogue" dei Kraftwer, anche loro assenti, mentre la palma di Best Contemporary Instrumental Album se la aggiudica Jeff Lorber con "Prototype". Kendrick Lamar conquista il primo premio della serata - grazie a "HUMBLE" - nella categoria "Best Music Video".

ore 21.00 - Al Theater del Madison Square Garden - uno spazio separato dalla sala principale del palazzetto newyorchese dove verranno assegnati i premi nelle categorie principali, a partire dalle 3 (ora italiana) di lunedì 29 gennaio - ha preso il via la sessantesima edizione dei Grammy Awards, gli "Oscar della musica" americani istituiti dalla National Academy of Recording Arts and Sciences. Durante la "Premiere Ceremony", la sezione dello show un tempo chiamata pre-telecast che non viene trasmessa in diretta televisiva dalla CBS, vengono assegnati 70 premi degli oltre 80 previsti dai produttori della serata - i restanti, quelli nelle categorie maggiori, verranno assegnati durante la porzione principale della serata, che prenderà il via intorno alle due, ora italiana. La prima sezione dello show sarà condotta da Paul Shaffer, il band leader noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a show televisivi popolarissimi come il Saturday Night Live e il David Letterman Show.

"Torniamo dopo 15 anni sulla east coast, l'organizzazione dei Grammy porterà a New York incassi per oltre 2 milioni di dollari. Qui sono nati diversi stili di musica, e artisti che non sarebbe sbagliato definire iconici: logico essere qui, quindi, essere qui nell'iconico Madison Square Garden, nell'iconica New York City", ha dichiarato John Poppo della Recording Academy nel discorso inaugurale: "Abbiamo l'pportunitò di rendere il mondo un posto migliore, e la musica è la linfa vitale dell'umanità", ha spiegato Poppo, illustrando le attività benefiche dell'associazione.