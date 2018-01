Uscito nell’agosto 1987, “The $5.98 EP- Garage Days Re-Revisited” torna sul mercato in una versione rimasterizzata disponibile in diversi formati. L’ep, inciso poco tempo dopo l’ingresso di Jason Newsted nella band, come bassista, è una raccolta di cover di gruppi hardcore e metal, omaggio agli artisti che sono stati d’ispirazione per i Metallica, come Diamond Head, Killing Joke, Misfits, Budgie e Holocaust.

I giganti del metal propongono la ristampa nelle seguenti versioni: cd, ep in vinile nero 12’’ 180gr, cassetta (in edizione limitata), cd in box (edizione limitata), lp picture disc (disponibile solo sul sito della band) e lp arancione 180 gr (disponibile solo sul sito della band e nei negozi indipendenti).

Nel 1998 i Four Horsemen hanno dato alle stampe il doppio album di cover “Garage Inc.”, che oltre a un disco contenente nuove cover, include anche tutte le tracce di “The $5.98 EP- Garage Days Re-Revisited” e i b-side di diversi singoli.

La band capitanata da James Hetfield, impegnata sui palchi con il suo “Worldwired tour”, si esibirà in Italia i prossimi 10 febbraio (Torino), 12 e 14 febbraio (Bologna).