Il frontman dei Foo Fighters ha un forte legame con la città di Seattle, nello stato di Washington, centro nevralgico per le carriere dei Nirvana e della band di “The Pretender”, ma nessuno credeva che l’affiliazione con il capoluogo della contea di King fosse tale da improvvisarsi ambasciatore non ufficiale per l’ente del turismo Visit Seattle. Dave Grohl, nato in Ohio e cresciuto in Virginia, è così apparso nel video promozionale di Visit Seattle, nel quale racconta del suo amore per la città, della prima volta che la visitò, dell’emergere della scena grunge e di come si sentirebbe di consigliare Seattle a sua madre come luogo ideale per la pensione.

“Non sarei qui se non fosse stato per Seattle”, spiega Grohl nella clip, dicendo anche:

È diventata quella parte del mio DNA che funge da bastone da rabdomante ovunque io vada.

Ecco il video di Visit Seattle:

