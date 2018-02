“Vado a Sanremo per colpire l’anima di chi mi ascolterà”, dice Giovanni Caccamo, in concorso con “Eterno”, canzone composta dal cantautore siciliano con Cheope. “È un brano luminoso, che parla d’amore e relazioni eterne. Nasce dall’esigenza di trascrivere in musica e parole questa luce. Mi sento un esploratore, un ricercatore di bellezza, un portatore sano di luce dopo anni di riflessioni sulla sofferenza e la malattia, tematiche che ho affrontato nei primi due album e che derivavano dalla morte di mio padre”.

Il 9 febbraio uscirà il terzo album del cantautore, intitolato come la canzone sanremese “Eterno”. È prodotto da Taketo Gohara (Vinicio Capossela, Brunori Sas), ha arrangiamenti di Stefano Nanni, è stato registrato negli studi di Abbey Road con la London Session Orchestra. “Tutti i pezzi sono nati piano e voce. In otto brani racconto chi sono. Oggi mi trovo come in un campo fiorito e difatti chi acquisterà l’album troverà al suo interno dei semi di zinnia, un fiore molto bello che rappresenta l’amore eterno. Prendete la persona che amate e, un po’ come i semi di Caccamo, coltivate la vostra relazione”.

L’album contiene anche “Puoi fidarti di me”, dal nuovo film di Alessandro Genovesi “Puoi baciare lo sposo”, e la prima cover pubblicata dal cantautore. Si tratta di “La sua figura” di Giuni Russo, per pianoforte, voce, theremin e un coro di musica sacra. “Il tour partirà verso metà maggio. Avrò una nuova formazione con pianoforte, quartetto d’archi, basso e percussioni”.