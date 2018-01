Torna su vinile, per Sony/Legacy, un capolavoro degli AC/DC dell'era di Bon Scott. "Powerage", in tutta la sua forza primitiva, è pronto a riaffermare con la sacrosanta arroganza rock il proprio primato di disco imprescindibile:

“Powerage”: un disco poco menzionato, ma con tutti i numeri per essere considerato una sorta di masterpiece in chiave minore. Non per nulla è il disco degli AC/DC preferito da Keith Richards, Eddie Van Halen e Gene Simmons… come dire: non i primi che passano.