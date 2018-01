Jack White ha vietato l'uso dei telefoni cellulari durante i suoi concerti. L'ex frontman dei White Stripes pubblicherà il 23 marzo il suo nuovo album “Boarding house reach”. A partire da aprile, negli Stati Uniti, inizierà un tour che, purtroppo, non farà tappa in Italia.

A proposito dei prossimi concerti White ha dichiarato in un comunicato che gli spettacoli sono ‘phone free’, senza cellulari: "Non sono consentite foto, video o dispositivi di registrazione audio". Dice ancora il comunicato: "Pensiamo che ti piacerà levare lo sguardo dai tuoi gadget per un poco e goderti l’esperienza della musica e condividere il nostro amore per la persona".

E continua: "All'arrivo nel luogo del concerto, tutti i telefoni e gli altri aggeggi per fare foto o video saranno protetti in un contenitore Yondr che verrà sbloccato alla fine dello spettacolo. Puoi tenere con te il telefono protetto dal contenitore durante il concerto e, se necessario, lo puoi sbloccare in qualsiasi momento in una determinata 'Zona Telefonica Yondr' situata nella hall o nell'atrio."

Chiude così il messaggio di Jack White: "Per coloro che cercano di postare sui social media, permettici di aiutarti. Il nostro fotografo ufficiale del tour pubblicherà foto e video dopo lo spettacolo su jackwhiteiii.com e sul nuovo account Instagram Jack White Live @officialjackwhitelive. Riprendi le nostre foto e i nostri video quanto vuoi e goditi un'esperienza al 100% umana, senza telefono."