Sei album di grande successo, 50 milioni di dischi venduti nel mondo, singoli al numero uno in ogni parte del globo, il titolo di Officer of the Order of the British Empire. E pensare che Sade Adu aveva iniziato a cantare senza grande convinzione, unendosi a un gruppo chiamato Pride con l’idea di venire sostituita prima o poi da una “vera cantante”. La vera cantante era lei e il mondo scoprì immediatamente il fascino del suo stile elegante e soft. E così dai Pride nacquero gli Sade, che fin dal nome annunciavano la centralità della vocalist. La loro musica rispecchiava la natura interrazziale dell’Inghilterra anni ’80.

La stessa Sade era figlia di un nigeriano e di un’inglese, era nata a Ibadan e si era trasferita con la famiglia nel Regno Unito quando aveva 4 anni. L’amore del gruppo per il soul e il R&B americani, e per il lato più soft della fusion, aveva una lunga serie di precedenti nel Regno Unito, ma Sade sapeva trasformare questa passione in uno stile singolare, una miscela sofisticata che nel giro di pochi anni sarebbe diventata sinonimo di buon gusto, seduzione ed eleganza.

È una storia raccontata benissimo dall’antologia del 1994 “The Best of Sade”, a partire dai primi, memorabili successi.

