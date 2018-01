-2 #nonèdetto #nadiehadicho #newsingle 26.1.2018 #fattisentire #haztesentir #newalbum 16.3.2018 Da venerdì 26 gennaio NON È DETTO, il nuovo singolo di Laura Pausini. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti FATTI SENTIRE (Atlantic/Warner Music) disponibile dal prossimo 16 marzo anche in versione spagnola. Scritto da Laura con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts, NON È DETTO è un brano che sottolinea l’esigenza di comunicare, di liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci, nelle occasioni in cui le situazioni evolvono, le cose cambiano e mettono tutti noi di fronte a scelte inevitabili. Il videoclip del brano è firmato da Gaetano Morbioli per Run Multimedia, ed è stato girato sulla spiaggia nera di Maratea in un’atmosfera fatta di colori desaturati, che esaltano la purezza dei sentimenti e lasciano spazio a alla relazione tra due persone, senza sovrastrutture. Dopo la release mondiale di FATTI SENTIRE, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall’estate del prossimo anno. Desde el viernes 26 de enero NADIE HA DICHO, el nuevo sencillo y video de LAURA PAUSINI. La canción anticipa el próximo álbum inédito HAZTE SENTIR (Atlantic/Warner Music) disponible desde el próximo 16 de marzo. Escrito por Laura con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio y Edwyn Roberts, NADIE HA DICHO es una canción que subraya la necesidad de comunicarse, de liberar el corazón para permitir que la vida nos sorprenda, en ocasiones cuando las situaciones evolucionan, las cosas cambian y nos ponen a todos frente a elecciones inevitables. El videoclip de la pieza está firmado por Gaetano Morbioli para Run Multimedia, y fue realizado en la playa negra de Maratea en una atmósfera hecha de colores desaturados, que mejoran la pureza de los sentimientos y dejan espacio para la relación entre dos personas, sin superestructuras. Después del lanzamiento mundial de HAZTE SENTIR, Laura Pausini será la gran protagonista de 2018 con el tour: www.fepgroup.it

A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) on Jan 24, 2018 at 3:44am PST