Lo scorso anno YouTube ha lanciato gli Official Artist Channels per aiutare gli artisti a unire le varie parti del loro lavoro (dai video ufficiali a quelli dal vivo, dalle canzoni agli album). A partire da oggi sarà ancora più semplice avendo riunito gli abbonati di un dato artista sotto il suo Official Artist Channel. Gli artisti ora avranno un posto dove poter condividere, connettersi e coinvolgere i propri fan.

Per gli artisti riunire gli abbonati in un unico canale significa promuovere meglio le uscite e avere un maggiore controllo sulla piattaforma per coinvolgere i propri fan attraverso le funzionalità di YouTube come i post della community, i Mobile Live, il Ticketing e le nuove funzionalità che verranno.

Per i fan sarà invece più semplice trovare tutti i contenuti dei loro artisti preferiti. Il canale ufficiale dell'artista è una destinazione unica che offre ai fan l'accesso a tutto il lavoro dell'artista, rendendo più semplice avere accesso a tutti i nuovi contenuti dei loro preferiti. I fan che ora sono abbonati al canale VEVO di un artista o ai canali Topic sarà ora sottoscritto al canale ufficiale dell'artista e riceverà le notifiche ogni volta che vengono caricati nuovi video o quando l'artista vuole inviare un messaggio ai propri fan via Community.