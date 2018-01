Il prossimo aprile sarà in concerto in Italia il polistrumentista, cantautore e produttore statunitense Jonathan Wilson. Sul palco presenterà i brani del nuovo album “Rare birds”, la cui uscita è prevista per la primavera.

Gli appuntamenti italiani dal vivo sono programmati per il 19 aprile al Quirinetta di Roma e per il 20 aprile al Bronson di Madonna dell’Albero (Ra). I biglietti per i concerti sono disponibili a partire da venerdì 26 gennaio, esclusivamente sul circuito Vivaticket (online e punti vendita).

Al nuovo album di Wilson “Rare birds” hanno collaborato, tra gli altri, Lana Del Rey e Father John Misty. Dice del disco: “I paragoni con Neil Young, Crosby, Stills & Nash, Dennis Wilson e Tom Petty sono davvero lusinghieri, ma non sento davvero di somigliare a loro. In quest’album faccio riferimento a versioni precedenti della mia musica, proseguendo una narrazione musicale che ha avuto inizio quando ho registrato le mie prime 4 canzoni quando avevo tredici anni. Sento l’influenza del mio vocal coach e l’influenza dell’aver lavorato per mesi nel mio studio insieme a Roger Waters nello stesso periodo in cui stavo registrando questo album. Questo mi ha dato la sensazione di potermi espandere e forgiare nuovi labirinti sonori”.