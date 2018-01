Intervistato da Rolling Stones, il chitarrista della band di “No Need To Argue” Noel Hogan ha raccontato quelli che erano i progetti di Dolores O’Riordan – compianta voce dei Cranberries, scomparsa lo scorso 15 gennaio, i cui funerali si sono tenuti ieri a Ballybricken – e del gruppo nell’ultimo periodo prima dell’addio della cantante. Soltanto qualche giorno prima della sua dipartita, Dolores, stando alle parole di Hogan, “stava alla grande”. Il chitarrista aggiunge poi: “Abbiamo parlato di tornare al lavoro”, spiegando che Dolores e la band irlandese avevano in programma un nuovo album - che sarebbe stato il primo disco di inediti in sei anni, dopo “Roses”, del 2012 – e un tour nel mese di marzo. La chitarra dei Cranberries ha anche rivelato che in quei giorni O’Riordan gli aveva mandato via mail diverse nuove canzoni. Il giorno della sua scomparsa, Dolores avrebbe anche dovuto incontrare la band metal Bad Wolves per incidere con loro una cover della hit dei Cranberries “Zombie”, che il gruppo ha comunque diffuso in seguito nella prima versione registrata, approvata dall’artista irlandese.

Le spoglie della cantante riposano da ieri nel cimitero di Caherelly, nella contea di Limerick. Le cause della sua morte – considerata dalle autorità non sospetta - non sono ancora state chiarite.