Il 37enne attore Macaulay Culkin, che conobbe la fama interpretando il bambino terribile nel film “Mamma ho perso l’aereo” nel 1990 quando non aveva ancora compiuto i dieci anni, è stato ospite del podcast di Marc Maron.

Tra i temi toccati da Maron con Culkin anche quello del suo rapporto con il re del pop Michael Jackson, da lui incontrato per la prima volta dopo l’uscita di "Mamma ho perso l’aereo". Dice Culkin: "E’ stato il mio migliore amico per una buona parte della mia vita, mentre crescevo. Ha goduto della mia giovinezza. Gli piaceva essere un bambino con me. Non mi ha mai colpito come bizzarro. Non mi sono mai sentito a disagio. Lui era fatto così."

Nel 2003 Culkin fu chiamato a testimoniare nel processo subito da Jackson per molestie sui minori e disse che Jackson non lo aveva mai molestato o toccato in modo improprio, definendo le accuse ‘ridicole’.