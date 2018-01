Un amore incondizionato per la tradizione folk a stelle e strisce, quello delle First Aid Kit, ovvero le sorelle Johanna e Klara Söderberg, da Stoccolma partite alla ricerca del loro sogno americano. Dopo aver conquistato personaggi come Patti Smith e Jack White, hanno trovato rifugio a Portland per registrare in ottima compagnia il loro quarto album in studio, “Ruins”, in bilico tra nostalgia e innovazione.

"Alternando quindi presente e passato, il confine del vecchio folk si allontana per una rinnovata sensibilità artistica, mettendo così in mostra la voglia del duo di spingersi oltre per esplorare soluzioni nuove e canzoni dalla struttura più complessa. Le sorelle Söderberg si raccontano in un album anacronistico, intimo e sentito, pacato, ma non per questo meno irruente, che parla di perdita, separazione, fratellanza e amore."

