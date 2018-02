“A Sanremo porto una canzone che parla di rinascita. La mia rinascita”, spiega Annalisa, in concorso con “Il mondo prima di te”, scritta dalla cantante ligure con Davide Simonetta e Alessandro Raina. “Ho voglia d’affrontare un cambiamento con positività. Voglio far tesoro delle esperienze che ho fatto, quelle personali e quelle artistiche, ma al tempo stesso voglio andare in un’altra direzione: verso la felicità”. “Il mondo prima di te” è la canzone di un’artista che si riscopre “diversa, più energica, anche più tranquilla, più donna. Nuova”.

Per Annalisa è la quarta volta a Sanremo come concorrente. “Già la prima volta che sali su quel palco ti senti diversa. Sanremo non si impara mai, è sempre come se fosse la prima volta. Ci vado per condividere il mio lavoro e questa mia fase felice”. Fase che comprende il nuovo album “Bye bye” in uscita il 16 febbraio, prodotto da Michele Canova. Il titolo è un saluto alle esperienze fatte. “Mi guardo alle spalle e, sorridendo per quel che è stato, parto per un nuovo viaggio. Ci sono grinta, energia, positività. Io sono una che va in mille direzioni, a volte senza capire dove riesco meglio. Michele mi ha fatto comprendere dove andare artisticamente”.

Dopo il festival, Annalisa continuerà a lavorare come tutor ad “Amici” e preparerà il nuovo tour. Sono per ora annunciate due date di anteprima: il 10 maggio a Roma (Atlantico Live) e il 14 maggio a Milano (Alcatraz).