Si sono tenuti nella mattina di oggi a Ballybricken, nella contea di Limerick, i funerali di Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries scomparsa in circostanze non sospette ma ancora da chiarire lo scorso 15 gennaio a Londra. Nella chiesa della città natale dell'artista, la St Ailbe’s Church, si sono radunati amici e colleghi della voce di "No Need to Argue" per assistere alla funzione celebrata da padre Liam McNamara: tra i presenti giunti a dare l'ultimo saluto alla O'Riordan c'erano anche Ali Hewson, moglie del leader degli U2 Bono, l'ex marito di Dolores Don Burton, accompagnato dalle figlie Taylor, Molly e Dakota, il suo attuale compagno Ole Koretsky, sua madre Eileen, la sorella Angela e i fratelli Terence, Brendan, Donal, Joseph e PJ.

"Le nostre più sincere preghiere vanno alla nostra amata Dolores", ha detto, nella predica, McNamara: "Ora lei è nel regno dei cieli, dove non c'è più dolore, sofferenza o separazione, ma solo gioia e pace per l'eternità. Se in paradiso scorrono lacrime, sono per forza lacrime di gioia".

Le spoglie dell'artista riposeranno a fianco di quelle di suo padre Terence nel vicino cimitero di Caherelly.

Per onorare la memoria della O'Riordan, in concomitanza alle esequie, le radio irlandesi hanno trasmesso contemporaneamente il brano dei Cranberries del 1996 "When You’re Gone".