Il 9 febbraio 1981, all’età di 55 anni, è morto Bill Haley. Haley negli anni cinquanta è stato un artista che ha avuto un successo molto grande e si è ritagliato un posto di primissimo piano nella storia del rock’n’roll perché con l’interpretazione – assieme ai Comets, la sua band – di “Rock around the clock”, pubblicata negli Stati Uniti il 20 maggio 1954, si stabilisce che sia nato quel genere musicale. Questa canzone il successo lo conobbe solo l’anno successivo, nel 1955, quando venne inclusa nella colonna sonora del film diretto da Richard Brooks e interpretato da Glenn Ford, “Il seme della violenza”. Il brano giunse in Italia e venne tradotto da Tata Giacobetti e interpretato, nel 1956, dal Quartetto Cetra con il titolo “L’orologiaio matto”. Bill Haley però non è stato il fortunato interprete di una sola canzone. Lungo tutti gli anni cinquanta, anche prima di “Rock around the clock”, ha goduto di un grande successo. A seguire le canzoni più significative da lui interpretate. Buon ascolto!