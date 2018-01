Anohni, l'artista transgender un tempo conosciuta come leader del progetto Antony and the Johnsons ha scelto Instagram per condividere una nuova cover del brano "No Need to Argue" dei Cranberries. La canzone fa parte dell’omonimo album del gruppo musicale irlandese Cranberries, pubblicato nel 1994.

Qui di seguito potete vedere la cover di “No Need to Argue” eseguita da Anohni in omaggio a Dolores O'Riordan, voce dei Cranberries, tragicamente scomparsa lo scorso 15 gennaio.