Se ne parla da molto tempo, ma ora siamo finalmente ai nastri di partenza: la biografia dei Mötley Crüe "The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band" sta per diventare un film, con un cast importante, e la supervisione delle stessa band.

Gli attori prescelti sarebbero Iwan Rheon (Ramsay Bolton ne "Il trono di spade") nel ruolo di Mick Mars, Daniel Webber ("The Punisher") nel ruolo di Vince Neil, Douglas Booth sarà Nikki Sixx, and e il rapper Machine Gun Kelly reciterà Tommy Lee. Il film è in pre-produzione, e le riprese dovrebbero iniziare febbraio.

Il libro è stato scritto da Neil Strauss ed è una sorta di biografia autorizzata, uscita anche in Italia: la prima nel 2002, poco dopo l'uscita oltreoceano, da Sperling&Kupfer, e una seconda, nel 2012 per Tsunami Edizioni.

Il film dovrebbe essere prodotto da Netflix, con la regia di Jeff Tremaine ("Jackass"), e Tom Kapinos ("Californication") e Rick Wilkes ("XXX") come autori. Vince Neil ha dichiarato: "Il film assomiglierà molto al libro, e quindi, se avete letto quello, sapete cosa aspettarvi".