I Pearl Jam sono in tour praticamente tutti gli anni, da qualche tempo a questa parte. Ma, incredibilmente, non suonano nella loro città da ben 5 anni. Finalmente ci torneranno quest'estate: la band ha annunciato quelli che chiama "The Home Shows": due concerti allo stadio di baseball Safeco Field l'8 e 10 agosto.

Secondo la band saranno "i concerti più grossi a Seattle dalla doppia esibizione dei Rolling Stones nel 1981". La band ha annche annunciato che devolverà almeno 1 milioe di dollari dell'incasso ad associazioni locali che aiutano i senzatetto.

La band, che ha un tour europeo in programma per giugno e luglio (con tre date in Italia: il 22 giugno 2018 agli I-DAYS di Milano, il 24 a Padova allo Stadio Euganeo e il 26 a Roma allo Stadio Olimpico) dovrebbe anche tenere un tour americano durante l'estate in stadi del baseball, tra cui il Wrigley Field di Chicago dove nel 2016 è stato registrato il film "Let's play two".

Ecco il video di presentazione delle date di Seattle: