Due leggende assieme: da un lato i Damned, band storica del punk britannico. Dall'altro lato Tony Visconti, produttore e sodale di David Bowie tanto nel suo periodo berlinese quanto negli anni zero e negli ultimi album, fino a "Blackstar".

Visconti ha prodotto il nuovo album del gruppo "Evil spirits", in uscità il 13 aprile e finanziato con un crowdfunding su pledgemusic. La band ha appena diffuso il primo singolo, ‘Standing On The Edge Of Tomorrow’, la prima nuova canzone in 10 anni: Il gruppo non pubblica un nuovo lavoro dal 2008, quando uscì "So Who's Paranoid?".

Il gruppo ha festeggiato nel 2016 i 40 anni del singolo di debutto dei Damned, "New Rose" con un tour in cui ha riproposto per intero l'album "Damned Damned Damned".