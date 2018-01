Gli organizzatori dello Sziget Festival hanno annunciato la prima tranche di artisti che saranno protagonisti sui palchi della manifestazione che annualmente anima le estati dell'isola di Obuda, area verde bagnata dal Danubio a pochi chilometri dal centro storico di Budapest: tra le star confermate oggi, lunedì 22 gennaio, figurano Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Kygo, Liam Gallagher, Bastille, Lykke Li, Kooks, MØ e War On Drugs, oltre che a Parov Stelar, Kaleo, Zara Larsson, Gogol Bordello, Clean Bandit, Blossoms, Milky Chance, Wolf Alice, Little Dragon, Cigarettes After Sex, Goo Goo Dolls, Fink, Seasick Steve, Above & Beyond, Nothing But Thieves, Slaves, Everything Everything, Lewis Capaldi, Lemaitre, La Femme, Alle Farben, Joe Goddard, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway, Him, WhoMadeWho, Shame e Perturbator.

I nomi che andranno a completare la line-up, compresi quelli dei rimanenti quattro headliner, verranno resi noti nei prossimi mesi: la manifestazione è stata programmata tra i prossimi 8 e 15 agosto. I biglietti sono disponibili - per il momento ancora a prezzi ribassati rispetto alle tariffe che verranno applicate man mano che verrà svelato il cast completo - sul sito ufficiale del festival, all'indirizzo www.szigetfestival.com/it, a partire dai 65 euro dell'ingresso giornaliero singolo.