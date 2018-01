Claudio Baglioni, attuale direttore artistico del Festival di Sanremo, ha presentato nella mattina di oggi, lunedì 22 gennaio, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini i contenuti della 68esima edizione del Festival della Canzone italiana, in programma tra i prossimi 6 e 10 febbraio. All'incontro hanno preso parte anche il direttore di Rai1 Angelo Teodoli, Filippo Sugar per SIAE, Enzo Mazza per la Federazione dell’Industria Musicale Italiana (Fimi), Mario Limongelli per i Produttori Musicali Indipendenti (Pmi), Roberto Razzini per la Federazione Editori Musicali (Fem) e Vincenzo Spera per Assomusica. Nel corso dell’incontro, Baglioni ha esposto le novità sottolineando la forte impronta italiana che ha voluto imprimere a questa edizione del festival. Il ministro Franceschini ha apprezzato le innovazioni introdotte e sottolineato lo straordinario valore culturale della musica d’autore, dichiarando: “Grazie alla legge sullo spettacolo dal vivo, recentemente approvata dal Parlamento, siano stati compiuti importanti passi in avanti per il settore musicale a partire dal riconoscimento, non solo formale, della musica popolare come forma d’arte e parte integrante del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese".