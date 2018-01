Non tutti - padri nobili compresi - reagiscono bene alle invasioni di palco: alla rockstar media, già impegnata a fare il proprio lavoro sotto gli occhi vigili - e adoranti, d'accordo, ma sempre vigili - di migliaia di fan, tendenzialmente non fa piacere che un esagitato o un'esagitata la prenda alle spalle per strizzarla in un abbraccio non richiesto e non gradito, almeno nel frangente specifico.

Dave Grohl, che non corrisponde esattamente al profilo della rockstar media, ha gestito un'"invasione di campo" con classe e levità mentre con la sua band era di scena a Perth, in Australia. I Foo Fighters erano impegnati nell'esecuzione di uno dei loro classici più noti, "Everlong", quando un fan - eludendo i controlli disposti dalla security - è riuscito a scavalcare le transenne, guadagnare il palco e abbracciare il suo idolo.

Invece di dare in escandescenze o peggio, l'ex batterista dei Nirvana ha risposto con un sorriso all'invadente ammiratore, chiedendogli: "Come ti chiami?". "Jevon, con la 'J'", ha risposto il fan. "Bene, Jevon con la 'J'" [in originale "Jevon with a J"], ha risposto Grohl, "Togli il culo dal mio palco, dai" [in originale "get the fuck off my stage"].