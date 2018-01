Doveva essere un evento speciale, e così è stato: la band guidata da Cristina Scabbia e Andrea Ferro lo scorso venerdì, 19 gennaio, è salita sul palco dell'O2 Forum di Kentish Town, a Londra, per "Nothing Stands In Our Way", concerto evento appositamente ideato e messo in scena per celebrare i vent'anni di attività dei Lacuna Coil.

Lo show, caratterizzato dall'utilizzo di costumi e allestimenti scenici concepiti e realizzati ad hoc, oltre che dalla presenza sotto i riflettori di artisti circensi e di coreografie particolari, è stato filmato professionalmente in vista di una futura pubblicazione sotto forma di home video, la data della quale non è ancora stata comunicata.

In scaletta la band ha inserito un totale di venticinque brani, riservando le tranche più consistenti della setlist agli album "Comalies" e "Unleashed Memories", senza dimenticare incursioni nel repertorio meno recente.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dai Lacuna Coil durante la serata di "Nothing Stands In Our Way":

01. A Current Obsession

02. 1.19

03. My Wings

04. End Of Time

05. Blood, Tears, Dust

06. Swamped

07. The Army Inside

08. Veins Of Glass

09. One Cold Day

10. The House Of Shame

11. When A Dead Man Walks

12. Tight Rope

13. Soul Into Hades

14. Hyperfast

15. I Like It

16. Heaven's A Lie

17. Senzafine

18. Closer

19. Comalies

20. Our Truth

21. Falling

22. Wide Awake

Bis:

23. I Forgive (But I Won't Forget Your Name)

24. Enjoy The Silence (cover dei Depeche Mode)

25. Nothing Stands In Our Way

Questi, invece, i video dell'esecuzione dal vivo dei brani filmati dal pubblico presente in sala:

Come già spiegato da Ferro, non è da escludere che lo show possa venire replicato anche in altri paesi, Italia compresa: al momento, tuttavia, non sono stati ufficialmente comunicati piani in merito.