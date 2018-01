Dopo avere annunciato in ottobre le ristampe rimasterizzate dei più recenti sei album della sua discografia, Tom Waits, attraverso l'etichetta Anti, informa che a breve verranno ripubblicati anche i primi sette album del cantautore statunitense, quelli usciti per l'etichetta Elektra/Asylum. Usciranno in versioni rimasterizzate, sia in streaming (dal 9 marzo), sia in CD (dal 23 marzo) sia in vinile (dopo l'estate).

I sette album interessati dall'operazione sono:

"Closing Time" (1973)

"Heart of Saturday Night" (1974)

"Nighthawks at the Diner" (1975)

"Small Change" (1976)

"Foreign Affairs" (1977)

"Blue Valentine" (1978)

"Heartattack & Vine" (1980).