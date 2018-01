Rihanna sarà tra i performer dei Grammy Awards 2018. La cantante di "Umbrella" si esibirà durante l'edizione 2018 della cerimonia di consegna dei più importanti premi musicali, che si terrà il prossimo 28 gennaio a New York. Oltre a Rihanna, come già riportato da Rockol, ci saranno anche Bruno Mars, Cardi B, Pink e Lady Gaga.

In occasione del ritorno dei Grammy Awards a New York, che non ospitavano la serata dedicata alla consegna dei premi da ben quindici anni, YouTube ha deciso di organizzare un evento speciale in programma per il 26 gennaio, due giorni prima delle premiazioni. L'evento è un omaggio proprio alla città di New York e ad un genere, l'hip hop, nato proprio nella Grande Mela: tra gli ospiti ci saranno star del genere come Nas, Grandmaster Flash, Q-Tip e Chuck D. In collaborazione con Google, YouTube ha commissionato all'artista di graffiti CYCLE la realizzazione di un grande murales ospirato proprio agli anni '80 e alla nascita dell'hip hop. Il risultato? Date un'occhiata al video qui sotto...