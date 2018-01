Cinque dei dischi che fanno parte del box postumo “A New Career In A New Town (1977-1982)” - uscito lo scorso settembre nella forma di raccolta di 12 CD (o 13 LP), con rarità e remix, relativi al periodo della carriera del Duca Bianco compreso tra il 1977 e il 1982 – saranno riproposti sul mercato in versione singola come vinili da 180 gr.

Le ristampe che saranno svincolate per la prima volta dal cofanetto per essere rese disponibili, dal prossimo 23 febbraio, in forma singola sono “Low”, “Heroes”, “Lodger”, “Scary Monsters” e “Stage”.

Dalla morte di David Bowie al gennaio 2018, stando a quanto riportato dalla Official Charts Company, gli album della voce di “Ziggy Stardust” hanno superato i 2 milioni di unità nelle vendite. In testa, l’ultima prova discografica di Bowie, “Blackstar”, che si afferma come il suo album più popolare del regno britannico.