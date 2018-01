La nuova prova discografica del cantautore irlandese, “Between Two Shores”, è uscita proprio oggi e Glen Hansard ne ha eseguito un estratto al Late Show with Seth Meyers sulla NBC. Per l’occasione, alla batteria sedeva Max Weinberg, dal 1974 componente della E Street Band e, da qualche decennio dopo, batterista della band del late show di Conan O’Brien.

Glen Hansard è impegnato sui palchi newyorkesi per tre concerti previsti nella Grande Mela. In seguito, il musicista si sposterà nel Vecchio Continente per dare il via alla branca europea del suo “Between Two Shores" tour, per poi spostarsi nuovamente oltreoceano.

I brani del disco, chiuso dopo una lunga gestazione, sono scritti e prodotti da Hansard, e hanno fatto il loro ingresso nel mercato discografico dopo essere passati da studi di registrazione francesi e americani.