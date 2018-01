Con un post pubblicato sul suo profilo Twitter personale, il reverendo Marilyn Manson ha lasciato intendere che Johnny Depp potrebbe unirsi alla sua band come chitarrista a tempo pieno.

L’amicizia tra l’icona shock-rock e il noto attore statunitense non è una novità; i due sono amici di lunga data e recentemente hanno collaborato nel non certo sobrio video di “Kill4Me”, brano incluso nella tracklist di "Heaven Upside Down", la nuova prova in studio di Marilyn Manson pubblicata lo scorso sei ottobre.

Ora, Manson ha lasciato intendere che Depp potrebbe diventare un membro a tempo pieno della sua band, dopo aver affermato che l’attore sta "considerando" un ruolo come chitarrista.

Qui di seguito il tweet di Manson:

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great? — Marilyn Manson (@marilynmanson) January 17, 2018

Johnny Depp sta prendendo in considerazione il ruolo di chitarrista. Vi suona bene?

Al momento Johnny Depp è chitarrista negli Hollywood Vampires, il supergruppo rock statunitense fondato insieme a Alice Cooper e Joe Perry, che sarà in concerto in Italia la prossima estate all’interno di due festival: il Rock In Roma e il Lucca Summer Festival.

Manson sarà in concerto nel nostro paese per un’unica data in programma per il prossimo 19 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro.

Nel mese di ottobre Manson aveva tagliato i ponti con il suo bassista Twiggy Ramirez dopo che era stato accusato di stupro dall’ex fidanza Jessicka Addams, musicista delle Jack Off Jill, allontanandolo dal gruppo e sostituendolo con Juan Alderete dei Mars Volta.