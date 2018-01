“Principe Libero” racconta la vita di Fabrizio De André: dall’infanzia ai capolavori della maturità, passando attraverso il racconto accurato degli anni di Genova, del rapporto con la famiglia e dell’apprendistato formativo svolto nei caruggi della città, contornato da amici vicini come Paolo Villaggio – sarà lui a coniare per De André il soprannome con cui è tuttora noto, Faber – e delicatamente più distanti, come Luigi Tenco. Seguono i primi successi – Mina che porta in televisione la sua “Canzone di Marinella” –, le prime timide esibizioni dal vivo, l’incontro con Dori Ghezzi, la vita da agricoltore in Sardegna fino alle drammatiche pagine del rapimento e al successivo ritorno sulle scene.

Il film, coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film, scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci e diretto da Luca Facchini, interpretato da Luca Marinelli (nel ruolo di Fabrizio De André), già visto in film come "La solitudine dei numeri primi" e "Lo chiamavano Jeeg Robot", sarà nei cinema italiani per due soli giorni, il 23 e 24 gennaio, distribuito da Nexo Digital (qua l'elenco delle sale), e andrà in onda a febbraio su Rai1.

Nell'attesa del film, ecco quattro pillole di saggezza di un grande uomo e artista che misurava le parole, le pesava, non soltanto nelle canzoni, ma nelle dichiarazioni pubbliche. Questo era Fabrizio De André, il "Principe libero"