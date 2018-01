Svolta country per Kylie Minogue: anticipato da un'anteprima pubblicata sui suoi canali social ufficiali negli scorsi giorni, è stata pubblicato il primo singolo tratto dal suo prossimo album di inediti, di prossima uscita. La canzone si intitola "Dancing" e segna per la popstar australiana un passaggio a sonorità più country e acustiche rispetto al passato. Il nuovo album di Kylie Minogue si intitola "Golden": è il suo primo disco in quattro anni.

Lorenzo Fragola torna sulle scene con "Bengala", il primo singolo estratto dal suo omonimo nuovo album, in uscita in primavera. "Dentro ci ho messo un po' di me, un po' della mia città, delle cose che mi piacciono, di quelle che odio, delle mie convinzioni e anche un po' delle mie paure", ha scritto qualche giorno fa sui social il cantautore. La canzone è prodotta da Federico Nardelli, già collaboratore di Gazzelle e Cinemaboy (Mike Bird di "Amici").

"Paradise" è il titolo del nuovo singolo di George Ezra estratto dal suo prossimo album, "Staying at Tamara's". La canzone arriva a qualche mese di distanza dalla precedente, "Don't matter now", pubblicata lo scorso giugno. Per ascoltare l'album bisognerà aspettare fino al prossimo 23 marzo.

Troye Sivan offre ai suoi fan una nuova anticipazione del suo nuovo disco, l'ideale seguito di "Blue neighbourhood" del 2015. Dopo "My my my!", ecco il nuovo singolo "The good side".



Infine, porta per titolo "Sick boy" il nuovo singolo dei Chainsmokers. Il duo torna sulle scene con una nuova canzone non inclusa all'interno dell'album "Memories...Do non open": sarà il singolo apripista del nuovo disco?