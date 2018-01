Michael Stipe si è lasciato intervistare dal Guardian: l'intervista realizzata dal quotidiano britannico al già frontman dei R.E.M. fa parte di una serie di interviste in cui volti noti della musica pop e rock raccontano aneddoti della loro carriera e chicche del loro repertorio.

L'intervista ha rappresentato per Michael Stipe un'occasione per guardarsi dietro e ricordare alcuni momenti clou della sua carriera. Il musicista, tra le altre cose, ha ricordato di come il suo atteggiamento cambiò - soprattutto sul palco - quando i R.E.M. capirono che qualcosa si stava effettivamente muovendo:

"Cominciai ad essere più spigliato nei movimenti, cosa che non facevo all'inizio degli anni '80 perché pensavo fosse un comportamento falso, stupido e 'popstarish'".

Stipe ha poi parlato di alcuni album-simbolo della carriera dei R.E.M., come ad esempio "Monster" del 1994. A proposito di quel disco, il cantante ha detto:

"Era la nostra versione di musica rock. Gli U2 erano usciti con 'Achtung baby', con il quale si erano permessi di diventare teatrali; c'era qualcosa di questo. Il grunge si era ormai affermato, e anche in quello c'era qualcosa di liberatorio. Quindi abbiamo optato per qualcosa di completamente diverso, qualcosa di più circense e sopra le righe. Fondamentalmente era glam rock, un ritorno a T Rex e Mott the Hoople".

Di quel disco faceva parte il brano "Strange currencies", che a detta di Stipe era ispirato da Michael Hutchence degli INXS:

"Ha alzato il livello, sia per me che per Bono. Gli intermezzi sono presi completamente dagli INXS e da Michael. Era una rockstar straordinaria. Il termine 'rockstar' mi imbarazza un po'. Quando ho incontrato Andy Warhol, mi ha chiamato 'popstar'. Gli ho risposto: 'No, sono il cantante di una band'. E lui: 'No, sei una popstar'. 'No, non lo sono'. Ok, aveva ragione lui".

"Come poi si è visto, sono una popstar niente male. Non sono una buona rockstar, non ne ho la voce per farlo. Essere una rockstar... Penso sia una cosa strana da raggiungere".

Stipe ha poi aggiunto: