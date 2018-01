Gli U2 hanno pubblicato il video della loro "Get out of your own way", canzone inclusa nell’ultimo album della band irlandese “Songs of experience”. La clip animata è stata realizzata dal collettivo israeliano di graffiti Broken Fingaz Crew. Nel video oltre alla band appaiono anche Donald Trump, la pace, l'umanità, l'amore e il Ku Klux Klan.

Dichiarano i registi in un comunicato stampa: "Il video affronta la situazione politica attuale. Il 2017 per noi è stato l'anno in cui i fascisti di tutto il mondo hanno rialzato la testa, incoraggiati da Trump e da altri leader nel mondo che usano la paura delle persone per costruire muri e segregazioni".