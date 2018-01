La rivista statunitense Billboard tiene traccia, a partire dal 1990, della classifica degli incassi dei tour. Solitamente questa classifica non subisce scossoni significativi, ma quest’anno ha visto la prepotente entrata nella sua top ten di Coldplay e Guns N’ Roses.

La band di Chris Martin si è attestata in terza posizione con il suo ‘A head full of dreams tour’ che ha incassato ben 523 milioni di dollari per una durata di circa un anno e mezzo in tutto il mondo tra il 2016 e il 2017. I Coldplay hanno toccato il loro picco a San Paolo (Brasile) con un incasso, in due concerti, di 10.4 milioni di dollari per 96.549 biglietti venduti.

La band di Axl Rose e Slash raggiunge invece la quarta posizione nella chart con il ‘Not in this lifetime tour’ che ha incassato 475 milioni di dollari nei suoi 123 concerti in giro per il mondo. Questo tour non si è ancora concluso, quindi la band potrebbe scalare ancora qualche posizione in classifica e issarsi sul podio dei paperoni.

Qui sotto le prime dieci posizioni di questa speciale classifica che vede al primo posto il ‘360° tour’ degli U2.

Rank. Artist / Tour / Years / Gross

1. U2 / 360° Tour / 2009-2011 / $736 million

2. Rolling Stones / A Bigger Bang / 2005-2007 / $558 million

3. Coldplay / A Head Full of Dreams Tour / 2016-2017 / $523 million

4. Guns N’ Roses / Not In This Lifetime… Tour / 2016-ongoing / $475 million

5. Roger Waters / The Wall Live / 2010-2013 / $459 million

6. AC/DC / Black Ice Tour / 2008-2010 / $441 million

7. Madonna / Sticky & Sweet Tour / 2008-2009 / $408 million

8. U2 / Vertigo Tour / 2005-2006 / $389 million

9. Police / Reunion Tour / 2007-2008 / $362 million

10. Cirque du Soleil’s Michael Jackson: The Immortal World Tour / 2011-2014 / $360 million