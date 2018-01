“The loneliest of wars” è il disco di debutto di The Heart and the Void, all’anagrafe Enrico Spanu, folk singer cagliaritano che dopo due EP e oltre cento concerti pubblica il primo LP anticipato dal singolo “Like a candle” e dal video di “An island might not be the end”, che racchiude dieci canzoni (e due bonus) scritte negli ultimi tre anni. Il disco, frutto di una lunga collaborazione col produttore sardo Fabio Demontis, vede il minimalismo della chitarra acustica arricchirsi di arrangiamenti di più ampio respiro con l’utilizzo di archi, fiati e percussioni; dodici pezzi di stampo lo-fi a che rimandano a Bright Eyes tanto quanto The Tallest Man On Earth e Passenger.

Un disco compatto, pensato, riflessivo, in cui l’intimo di Spanu si incarna in un songwriting molto pulito che sfocia in un folk dalle melodie immediate ma non per questo scontate....

