Il settantacinquesimo compleanno di George Harrison - che cade il prossimo 25 febbraio - verrà celebrato a dovere con la ristampa in vinile del “Concert for George”, concerto tenutosi il 29 novembre 2002 alla Royal Albert Hall di Londra a un anno esatto dalla scomparsa dell’ex Beatles.

Sul palco della prestigiosa venue londinese per ricordare Harrison salirono Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Tom Petty e gli Heartbreakers, Monty Python, Jeff Lynne, Tom Hanks, Dhani Harrison e molti altri ancora.

Mentre il concerto per George è stato pubblicato nel corso degli anni, l'ultima ristampa - in uscita il 23 febbraio, due giorni prima di quello che sarebbe stato il 75 ° compleanno di Harrison - la prima volta che l'album è stato pubblicato su vinile da 180 grammi.

La ristampa verrà pubblicata il 23 febbraio e sarà la prima volta che questo live album sarà stampata in vinile da 180 grammi. Olivia, la vedova di George Harrison ha detto: "Festeggeremo sempre il compleanno di George e quest'anno pubblicheremo “Concert for George” in una edizione davvero speciale in memoria di un uomo speciale".

“Concert for George” sarà disponibile in una varietà di confezioni e formati diversi, tra cui un cofanetto in edizione limitata di soli 1.000 esemplari che include 4 LP, 2 CD, 2 DVD/Blu-ray e un libro rilegato di 60 pagine. Questo box contiene anche un pezzo di tessuto che proviene dall'arazzo originale dipinto a mano usato sul palcoscenico quella sera come sfondo al concerto della Royal Albert Hall e una lettera di Olivia Harrison che spiega le origini del tessuto.

“Concert for George” tracklist:

"Sarve Shaam" - Traditional Prayer

"Your Eyes (Sitar Solo)" - Anoushka Shankar

"The Inner Light" - Jeff Lynne & Anoushka Shankar

"Arpan" - Conducted by Anoushka Shankar

"Sit On My Face" - Monty Python

"The Lumberjack Song" - Monty Python with Tom Hanks

"I Want To Tell You" - Jeff Lynne

"If I Needed Someone" - Eric Clapton

"Old Brown Shoe" - Gary Brooker

"Give Me Love (Give Me Peace On Earth)" - Jeff Lynne

"Beware Of Darkness" - Eric Clapton

"Here Comes The Sun" - Joe Brown

"That's The Way It Goes" - Joe Brown

"Horse To The Water" - Jools Holland & Sam Brown

"Taxman" - Tom Petty and the Heartbreakers

"I Need You" - Tom Petty and the Heartbreakers

"Handle With Care" - Tom Petty and the Heartbreakers with Jeff Lynne & Dhani Harrison

"Isn't It A Pity" - Billy Preston

"Photograph" - Ringo Starr

"Honey Don't" - Ringo Starr

"For You Blue" - Paul McCartney

"Something" - Paul McCartney & Eric Clapton

"All Things Must Pass" - Paul McCartney

"While My Guitar Gently Weeps" - Paul McCartney & Eric Clapton

"My Sweet Lord" - Billy Preston

"Wah Wah" - Eric Clapton & Band

"I'll See You In My Dreams" - Joe Brown