Il prossimo 9 marzo, come già riportato da Rockol, verrà pubblicata una raccolta di brani inediti di Jimi Hendrix. Intitolato "Both side of the sky", il disco conterrà 13 tracce risalenti al periodo compreso fra il gennaio del 1968 e il febbraio del 1970: tra queste anche una cover di "Woodstock" di Joni Mitchell e una rivisitazione di "Things I used to do" di Guitar Slim. Per stemperare l'attesa dei fan, è stata pubblicata oggi, martedì 16 gennaio, la versione integrale del primo brano della tracklist: si tratta della cover di "Mannish boy" di Muddy Waters, che potete ascoltare proprio qui sotto.

Il leggendario chitarrista registrò questo pezzo al Record Plant di New York il 22 aprile del 1969: oltre a Hendrix, suonano nel brano il bassista Billy Cox e il batterista Buddy Miles (il trio sarebbe divenuto poi noto come "Band of Gypsys").