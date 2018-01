Vittima del cinismo del mondo dello spettacolo, o di vicende molto, molto più grandi di lui - negli anni si sono fatte ipotesi che chiamavano in causa addirittura Gladio e P2, o ancora di quel male di vivere che da sempre affligge chi dispone di una sensibilità superiore al normale, e che grazie proprio a questa sensibilità riesce a scrivere capolavori e ad ammaliare schiere di appassionati pagando un prezzo altissimo - ce l'hanno ricordato, in tempi recentissimi, Chris Cornell e Chester Bennington.

Luigi Tenco, che cinquantuno anni fa chiudeva la sua parabola su questo mondo nella stanza 219 dell'Hotel Savoy di Sanremo alla vigilia della serata finale della diciassettesima edizione del Festival della Canzone Italiana, resta e resterà una ferita aperta nella storia della musica italiana. Più che una verità, a poco più di mezzo secolo dal tragico accadimento, vale la pena conservare il ricordo della scomparsa del grande artista piemontese, che con la sua musica (e con la sua vita) ha scritto una delle pagine più belle nella storia della canzone tricolore. Ecco perché, in occasione del cinquantunesimo anniversario della scomparsa di Luigi Tenco, Rockol ha raccolto in un sintetico speciale il materiale che in questi anni ha prodotto sulla voce di "Ciao amore ciao".

